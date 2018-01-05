Федерер: в этом году чувствую себя увереннее, чем в прошлом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Джеком Соком и выход в финал Кубка Хопмана.

«Я сыграл на высоком уровне во всех трёх одиночных матчах на турнире, и это здорово. В этот раз мне достался более высокорейтинговый соперник, и, по-моему, был очень интересный матч. Мы наладили контакт с болельщиками, и это здорово.

Рад, что на этом турнире есть возможность опробовать разные приёмы игры без погони за очками АТР.

В этом году чувствую себя увереннее, чем в прошлом. Тогда я был 17-й ракеткой мира и, если бы не выиграл два матча в Мельбурне, выпал бы из топ-30. Так что в прошлом году я был довольно напряжен», — цитирует Федерера пресс-служба соревнований.