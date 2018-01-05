Серена Уильямс объявила о решении отказаться от участия в Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, в сентябре прошлого года ставшая мамой, приняла решение отказаться от участия на Australian Open — 2018.



«После выступления в моём первом матче после родов я поняла, что пусть я и очень близка к возвращению, но пока не там, где хотела бы быть. Мои тренер и команда всегда говорили: «Отправляйся на турниры лишь тогда, когда будешь готова пройти весь путь». Так что я с нетерпением жду встречи в следующий раз», — написала американка на своей странице в одной из социальных сетей.



Информацию о решении Уильямс подвердила и пресс-служба турнира.

С. Уильямс: не буду забегать вперёд по поводу Мельбурна