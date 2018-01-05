Кабрера стала обладательницей «уайлд-кард» на Australian Open

Австралийка Лизетт Кабрера стала обладательницей «уайлд-кард» на первый турнир «Большого шлема» 2018 года — Открытый чемпионат Австралии. 20-летняя теннисистка в конце 2017 года дошла до четвертьфиналов турниров в Гуанчжоу и Гонконге и завершила сезон на 152-й строчке рейтинга WTA.

«Я очень рада получить «уайлд-кард» на Australian Open и благодарна Федерации тенниса Австралии за такую честь. В этом году я планирую провести больше матчей в WTA-туре, и «уайлд-кард» — это идеальная возможность начать прорыв. Я благодарна за такую возможность», — цитирует Кабреру официальный сайт тура.

Australian Open пройдёт с 15 по 28 января.