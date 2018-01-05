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Саснович стала первой финалисткой турнира в Брисбене

Теннис

Белорусская теннисистка Александра Саснович (Q) пробилась в финал турнира в Брисбене, в двух партиях обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову (7) со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Александра трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Анастасии 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале Саснович сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 3) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).

Брисбен (ж) 2018. 1/2 финала
05 января 2018 года, пятница. 08:00 МСК
Анастасия
Севастова
Александра
Саснович
6:7 4:6
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