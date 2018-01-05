Де Минор: сейчас я словно во сне и просыпаться не хочу

Австралиец Алекс де Минор поделился впечатлениями от победы над американцем Майклом Ммо в четвертьфинале турнира в Брисбене со счётом 6:4, 6:0.

«Это был очень нервный матч. Перед игрой было много мыслей и эмоций. Я понимал, что это отличная возможность для меня. Первый сет получился нервным, а затем я смог расслабиться и показал свой лучший теннис. Сейчас я словно во сне и просыпаться не хочу», — цитирует де Минора официальный сайт тура.

За выход в финал де Минор поспорит с американцем Райаном Харрисоном.