Халеп вышла в финал турнира в Шэньчжэне, где может сыграть с Шараповой

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в финал турнира в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Ирину Бегу (4) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Первая ракетка мира не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнов. На счету Ирины 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале Халеп сыграет с победительницей противостояния Мария Шарапова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия, 6). Турнир в Шэньчжэне завершится 6 января.