Харрисон: рад, что результаты упорной работы пришли так быстро

Американский теннисист Райан Харрисон поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Брисбене. Его соперник по четвертьфинальному матчу — представитель Узбекистана Денис Истомин — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:7 (6:8), 2:4.

«Я упорно работал в межсезонье и очень рад, что результаты пришли так быстро», — приводит слова Харрисона официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Харрисон, тренером которого является бывший американский теннисист Майкл Расселл, поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором (WC).