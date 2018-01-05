Шарапова в трёх сетах проиграла Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне, в трёх сетах проиграв чешке Катержине Синяковой (6) со счётом 2:6, 6:3, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Катержины 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Синякова в Шэньчжэне.

В финале Синякова сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп (1).