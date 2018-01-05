8 января Шарапова войдёт в топ-50 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова, проигравшая в полуфинале турнира в Шэньчжэне (Китай) представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 2:6, 6:3, 2:6, в новом рейтинге WTA от 8 января поднимется в район 47-й позиции. На её счету будет 1116 очков.



В рейтинге WTA от 1 января пятикратная победительница турниров «Большого шлема» располагается на 59-й позиции.



В финале турнира в Шэньчжэне Синякова сыграет с первой ракеткой мира, румынской теннисисткой Симоной Халеп. Встреча состоится 6 января.

Шарапова в трёх сетах проиграла Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне