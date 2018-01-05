Павлюченкова снялась с турнира в Сиднее, её заменит Макарова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, выступавшая вместе с Кареном Хачановым на Кубке Хопмана в Перте, приняла решение сняться с турнира в Сиднее, который пройдёт с 7 по 13 января 2018 года. В основной сетке соревнований её заменит ещё одна представительница России Екатерина Макарова, сообщает официальный «твиттер» турнира.

На Кубке Хопмана Павлюченкова потерпела три поражения в одиночном разряде, проиграв американке Коко Вандевей, швейцарке Белинде Бенчич и представительнице Японии Наоми Осаке.