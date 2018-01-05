Синякова: это был тяжёлый матч, а тяжелее всего было выиграть последнее очко

Чешка Катержина Синякова поделилась эмоциями от победы над россиянкой Марией Шараповой в полуфинале турнира в Шэньчжэне со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

«Думаю, я не могу описать свои чувства, я так рада. Вы могли видеть мои эмоции после выигрыша последнего розыгрыша. Это был тяжёлый матч для меня, а тяжелее всего было выиграть последнее очко. Пожалуй, я слишком эмоциональна, но я такая и есть. Может быть, мне стоит стараться лучше, я буду работать над собой», — цитирует Синякову официальный сайт WTA-тура.