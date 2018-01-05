Димитров одолел Эдмунда и сыграет с Кирьосом в полуфинале турнира в Брисбене

Болгарский теннисист Григор Димитров (1) пробился в полуфинал турнира в Брисбене, в трёх партиях обыграв британца Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Лидер посева 12 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований Димитров поспорит с представителем Австралии Ником Кирьосом (3). Турнир в Брисбене завершится 7 января.