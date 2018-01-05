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Коккинакис одолел А. Зверева в матче Кубка Хопмана в Перте

Теннис

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис одолел немца Александра Зверева в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты. Танаси 17 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Ранее бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер обыграла австралийку Дарью Гаврилову со счётом 6:1, 6:2.

Судьба противостояния решится во встрече смешанных пар.

Кубок Хопмана 2018. Группа А
05 января 2018 года, пятница. 14:00 МСК
Танаси
Коккинакис
Александр
Зверев
5:7 7:6 6:4
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