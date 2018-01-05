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Свитолина одолела Кар. Плишкову и сыграет с Саснович в финале турнира в Брисбене

Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) вышла в финал турнира в Брисбене, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (2) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Уроженка Одессы 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале Свитолина, занимающая шестую строчку рейтинга WTA, сыграет с представительницей Беларуси Александрой Саснович (Q). Турнир завершится 6 января.

Брисбен (ж) 2018. 1/2 финала
05 января 2018 года, пятница. 14:55 МСК
Элина
Свитолина
Каролина
Плишкова
7:5 7:5
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