Свитолина одолела Кар. Плишкову и сыграет с Саснович в финале турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) вышла в финал турнира в Брисбене, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (2) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Уроженка Одессы 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале Свитолина, занимающая шестую строчку рейтинга WTA, сыграет с представительницей Беларуси Александрой Саснович (Q). Турнир завершится 6 января.