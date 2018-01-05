Лидер посева Чилич проиграл Симону в полуфинале турнира в Пуне

Хорватский теннисист Марин Чилич (1) не сумел пробиться в финал турнира в Пуне, в трёх партиях проиграв представителю Франции Жилю Симону со счётом 6:1, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. Уроженец Меджугорья 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Жиля 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале Симон сыграет с победителем поединка Бенуа Пэр (Франция, 4/WC) — Кевин Андерсон (ЮАР, 2). Турнир в Пуне завершится 6 января.