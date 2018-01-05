Кербер и А. Зверев вывели сборную Германии в финал Кубка Хопмана

Сборная Германии стала вторым финалистом Кубка Хопмана—2018. В решающем парном матче Анжелика Кербер и Александр Зверев одолели австралийцев Дарью Гаврилову и Танаси Коккинакиса. В отличие от одиночных встреч, микст на Кубке Хопмана в этом году играется в новом формате — сет до четырёх геймов, тай-брейк до пяти очков. Кербер и Зверев взяли верх со счётом 1:4, 4:1, 4:3 (5:3). Матч продолжался 1 час 3 минуты. Каждая пара сделала по три брейка.



Ранее Кербер разгромила Гаврилову, отдав ей всего три гейма, а Коккинакис одержал волевую победу над Зверевым со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.



В итоге Германия выиграла все три матча в группе A и в финале встретится со Швейцарией, в составе которой выступают Белинда Бенчич и Роджер Федерер. Швейцарцы выиграли все девять матчей — шесть одиночных и три парных.