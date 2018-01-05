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Поражение Шараповой и победа Халеп в видеообзоре полуфиналов турнира в Шэньчжэне

Теннис

Россиянка Мария Шарапова не сумела пробиться в финал турнира категории WTA International в Шэньчжэне (Китай), уступив действующей чемпионке этих соревнований, чешке Катержине Синяковой (6) в трёх партиях — 2:6, 6:3, 3:6.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

В финале Синякова встретится с первой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Симона в полуфинальном матче уверенно победила соотечественницу — Ирину Бегу (6:1, 6:4).

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Отметим, год назад Синякова победила Халеп во втором круге этого турнира со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Это была их единственная очная встреча.

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