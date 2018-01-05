Победы Свитолиной и Саснович — в видеообзоре полуфиналов турнира в Брисбене

Украинка Элина Свитолина (3) пробилась в финал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), победив чешку Каролину Плишкову (2) в двух напряжённых партиях — 7:5, 7:5. Благодаря этой победе Свитолина опередит в рейтинг-листе Плишкову и американку Винус Уильямс и получит четвёртый номер посева на Australian Open — 2018.



Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Соперницей Свитолиной по финалу станет белоруска Александра Саснович, стартовавшая в Брисбене с квалификации. В полуфинальном поединке участница финала Кубка Федерации — 2017 победила латвийку Анастасию Севастову (7) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.



Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».