Рублёв одолел Пелью в полуфинале турнира в Дохе, отыграв матчбол

Россиянин Андрей Рублёв пробился в финал турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), победив аргентинца Гидо Пелью в трёх партиях — 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). При счёте 4:5 в решающем сете Рублёв отыграл один матчбол на своей подаче.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. Рублёв выполнил 2 эйса, допустил 11 двойных ошибок и использовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Пельи 3 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Двойных у аргентинца не было. Отметим, что в решающей партии теннисисты не сделали ни одного брейка.

В финале Рублёв встретится с французом Гаэлем Монфисом (WC), который без игры прошёл заболевшего австрийца Доминика Тима (1).