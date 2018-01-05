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Рублёв одолел Пелью в полуфинале турнира в Дохе, отыграв матчбол

Теннис

Россиянин Андрей Рублёв пробился в финал турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), победив аргентинца Гидо Пелью в трёх партиях — 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). При счёте 4:5 в решающем сете Рублёв отыграл один матчбол на своей подаче.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. Рублёв выполнил 2 эйса, допустил 11 двойных ошибок и использовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Пельи 3 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Двойных у аргентинца не было. Отметим, что в решающей партии теннисисты не сделали ни одного брейка.

В финале Рублёв встретится с французом Гаэлем Монфисом (WC), который без игры прошёл заболевшего австрийца Доминика Тима (1).

Доха 2018. 1/2 финала
05 января 2018 года, пятница. 18:25 МСК
Гидо
Пелья
Андрей
Рублёв
2:6 6:4 6:7
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