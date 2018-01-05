Рублёв: у нас с Пельей была отличная битва. Думаю, зрители получили удовольствие

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свой выход в финал турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар). В полуфинале он победил аргентинца Гидо Пелью, отыграв один матчбол на своей подаче.



«Это невероятное чувство. У меня нет слов, чтобы описать этот матч. Мы оба действовали здорово, проводили великолепные розыгрыши. Я очень, очень рад, что победил. Пелья был очень хорош, он проделал отличную работу и играл невероятно. Думаю, у нас вышла отличная битва, от которой люди получили удовольствие. Надеюсь, все болельщики остались довольны», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В финале Рублёв сыграет с французом Гаэлем Монфисом.