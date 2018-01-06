Димитров: никогда не знаешь, что Кирьос сделает на корте в следующий момент

Болгарин Григор Димитров, вышедший в полуфинал турнира категории ATP 250 в Брисбене (Австралия) благодаря победе над британцем Кайлом Эдмундом, поделился ожиданиями от матча с австралийцем Ником Кирьосом.



«На корте он способен делать практически всё. Нужно постоянно быть готовым к любым неожиданностям. Никогда не знаешь, что он сделает в следующий момент. Он один из самых талантливых игроков в туре, в этом нет сомнений. Он может великолепно подавать, может в любой момент пробивать навылет. Кроме того, он отлично двигается по корту. Несомненно, этот поединок будет серьёзным вызовом. В прошлом году он доказал, что может проводить несколько отличных матчей подряд. Он был в финале „Мастерса“ в Цинциннати, где я играл с ним. У него есть всё, чтобы победить любого соперника», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.