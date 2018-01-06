Эдмунд: это была отличная неделя с тремя хорошими матчами против топ-игроков

Британец Кайл Эдмунд, в трёх партиях проигравший болгарину Григору Димитрову в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Брисбене (Австралия), оценил своё выступление. По пути к четвертьфиналу он победил канадца Дениса Шаповалова и корейца Чхун Хёна.



«Это был хороший матч. Думаю, мы оба сыграли хорошо, оба полностью выложились на корте. Я сам доволен тем, как прошёл поединок. В игре против третьей ракетки мира мне удалось показать многое, над чем я работаю на тренировках. Это была отличная неделя с тремя классными матчами против трёх топ-игроков», — цитирует Эдмунда официальный сайт ATP.