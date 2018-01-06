Викери разгромила Радваньскую в четвертьфинале турнира в Окленде

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (2) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Окленде. В четвертьфинальном поединке она проиграла американке Сачии Викери (Q) — 2:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 8 минут. На счету 22-летней Викери 2 эйса и 6 из 12 реализованных брейк-пойнтов. 28-летняя Радваньска ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

За выход в финал Сачия поборется с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания, 1) — Софья Кенин (США, WC).