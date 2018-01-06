Донской сыграет с Габашвили в финале квалификации в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером в квалификации турнира в Сиднее, в первом раунде разгромил своего соотечественника Александра Журбина со счётом 6:1, 6:2. За право сыграть в основной сетке 21-летний москвич, занимающий 65-е место в рейтинге АТР, поспорит с чехом Вацлавом Шафранеком (7).

Ещё один представитель России Евгений Донской (3) начал выступление в отборе с победы над американцем Николасом Монро — 6:3, 6:4. В финале квалификации 27-летний москвич, который располагается на 72-й позиции в мужской табели о рангах, сыграет со своим соотечественником Теймуразом Габашвили (8). Соперник Теймураза по первому раунду россиянин Владимир Поляков на матч не вышел.