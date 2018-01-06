Стала известна основная сетка мужского турнира в Сиднее

В Сиднее состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде с 7 по 13 января. Лидер посева испанец Альберт Рамос-Виньолас начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с итальянцем Паоло Лоренци, либо с австралийцем Джорданом Томпсоном (WC).

Первым соперником Жиля Мюллера из Люксембурга (2) станет либо австралиец Джон Миллман (WC), либо победитель квалификации. Напомним, что в финал отборочных соревнований вышли три представителя России.

Ознакомиться с основной сеткой турнира в Сиднее полностью можно на «Чемпионате».