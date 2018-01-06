Макарова сыграет с Остапенко, Касаткина — со Стрыцовой на турнире в Сиднее

В Сиднее по итогам жеребьёвки была сформирована основная сетка турнира WТА, который пройдёт на харде с 7 по 13 января. Лидер посева испанка Гарбинье Мугуруса начнёт соревнования со второго круга, где её соперницей станет либо голландка Кики Бертенс, либо победительница квалификации.

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге встретится с чешкой Барборой Стрыцовой, Екатерина Макарова сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (3), а Елена Веснина скрестит ракетки с китаянкой Пэн Шуай.

Посмотреть основную сетку турнира в Сиднее полностью можно на «Чемпионате».