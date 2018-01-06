Кирьос одолел Димитрова и вышел в финал турнира в Брисбене

Австралиец Ник Кирьос (3) одержал волевую победу над болгарином Григором Димитровым (1) со счётом 3:6, 6:1, 6:4 в полуфинале турнира в Брисбене. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. 22-летний уроженец Канберры, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, 19 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Григор совершил 5 эйсов при 6 двойных.

За четвёртый титул в карьере Кирьос поспорит с американцем Райаном Харрисоном, ранее одолевшим австралийца Алекса де Минора.