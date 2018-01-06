Кудрявцева вышла в финал квалификации в Хобарте, Кудерметова проиграла

Россиянка Алла Кудрявцева в первом раунде квалификации турнира в Хобарте переиграла голландку Рихел Хогенкамп (11) со счётом 7:6 (7:2), 6:3). Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. 30-летняя москвичка, занимающая 355-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, 2 двойные ошибки, 5 брейков и проиграла 4 гейма на своей подаче. Соперницей Аллы по борьбе за выход в основную сетку станет румынка Моника Никулеску (4).

Ещё одна представительница России Вероника Кудерметова уступила американке Мэдисон Бренгл (6) со счётом 3:6, 4:6.