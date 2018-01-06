Халеп сыграла с юным болельщиком и поцеловала его перед финалом в Шэньчжэне

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп перед финалом турнира в Шэньчжэне сыграла с юным болельщиком. Лидер посева разминалась с тренером Дарреном Кэхиллом, а затем позвала на корт одного из мальчиков, пришедших на трибуны. Симона исполнила несколько подач, принимать которые мальчику помогал Кэхилл. После игры румынская спортсменка пожала поклоннику руку и поцеловала его в щёку.

Отметим, что начало финала, в котором Халеп сыграет с чешкой Катержиной Синяковой, отложено из-за дождя.

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