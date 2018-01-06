Вихлянцева сыграет с Вондроушовой, Соболенко — с Бушар в Хобарте

В Хобарте состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на харде с 8 по 14 января. Первый номер посева китаянка Чжан Шуай в стартовом матче сыграет с полькой Магдой Линетт. За выход в четвертьфинал победительница этого поединка поспорит либо с канадкой Эжени Бушар (WC), либо с белоруской Ариной Соболенко.

Россиянка Наталья Вихлянцева начнёт выступление в Хобарте встречей с чешкой Маркетой Вондроушовой. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 55-е место в рейтинге WТА, является единственной представительницей России в основной сетке.

Посмотреть основную сетку турнира в Хобарте полностью можно на «Чемпионате».