Свитолина завоевала титул на турнире в Брисбене, разгромив Саснович

Украинка Элина Свитолина (3) в финале турнира в Брисбене уверенно переиграла белоруску Александру Саснович (Q) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 5 минут. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая шестое место в рейтинге WТА, исполнила 10 подач навылет, допустила две двойные ошибки, не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта и сделала четыре брейка.

Для Свитолиной этот титул стал 10-м в карьере. На пути к трофею Элина проиграла один сет из 11. Этот успех поможет ей подняться на четвёртое место в рейтинге WТА.