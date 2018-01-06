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Федерер победил А. Зверева в финале Кубка Хопмана

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер одержал волевую победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 6:2 в матче финала выставочного турнира Кубок Хопмана. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, принёс сборной Швейцарии первое очко в решающем противостоянии.

В женском одиночном матче сильнейшую выявят Анжелика Кербер и Белинда Бенчич, а затем состоится парная смешанная встреча.

В активе сборных Германии и Швейцарии по две победы в турнире. Швейцарцы выигрывали Кубок Хопмана в 1992 и 2001 году, а немцы завоёвывали трофей в 1993 и 1995 году.

Кубок Хопмана 2018. Финал
06 января 2018 года, суббота. 11:05 МСК
Александр
Зверев
Роджер
Федерер
7:6 0:6 2:6
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