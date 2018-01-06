Федерер победил А. Зверева в финале Кубка Хопмана

Швейцарец Роджер Федерер одержал волевую победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 6:2 в матче финала выставочного турнира Кубок Хопмана. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, принёс сборной Швейцарии первое очко в решающем противостоянии.

В женском одиночном матче сильнейшую выявят Анжелика Кербер и Белинда Бенчич, а затем состоится парная смешанная встреча.

В активе сборных Германии и Швейцарии по две победы в турнире. Швейцарцы выигрывали Кубок Хопмана в 1992 и 2001 году, а немцы завоёвывали трофей в 1993 и 1995 году.