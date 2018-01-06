Федерер: уровень игры Зверева упал после первого сета, и я этим воспользовался

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы над немцем Александром Зверевым со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 6:2 в финале Кубка Хопмана.

«Я не могу быть более довольным, потому что отлично играл в течение всего матча. Очевидно, что уровень игры Саши упал после первой партии, но я смог этим воспользоваться и, главное, принести Швейцарии первое очко. Я старался играть как можно более агрессивно, здесь быстрые корты, которые способствуют такой манере игры. Я решил попробовать, и всё получилось», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.