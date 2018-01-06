Возняцки: проведя пять сетов за день, почувствовала, что мне уже не 17 лет

Датчанка Каролина Возняцки рассказала о своих впечатлениях от выхода в финал турнира в Окленде. Сегодня, 6 января, Каролина сначала одолела американку Софью Кенин, а затем победила ещё одну представительницу США Сачию Викери.

«Если быть честной, то я измотана. Сезон начинается очень трудно. Я сразу почувствовала тяжесть в ногах и спине, а после перерыва в два дня подумала, что это хорошо. Проведя пять сетов сегодня, я почувствовала, что мне уже не 17 лет. Теперь мне нужен превосходный массаж. Я постараюсь подойти как можно более свежей к завтрашнему финалу.

Я хорошо начала матч с Викери, здорово подавала и действовала агрессивно, но затем стала играть чуть дальше от задней линии, а соперница стала попадать. В концовке Сачия отлично боролась, у нас были сумасшедшие розыгрыши. Мне трижды казалось, что я выиграла матч, но она всякий раз спасалась. Мне просто нужно было набраться терпения и пробовать что-то другое", — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.