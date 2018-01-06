Халеп стала победительницей турнира в Шэньчжэне

Румынка Симона Халеп (1) подтвердила статус лидера посева на турнире в Шэньчжэне. 26-летняя уроженка Констанцы, возглавляющая рейтинг WТА, одолела чешку Катержину Синякову (6) со счётом 6:1, 2:6, 6:0. Халеп за 1 час 12 минут не сделала ни эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Катержина дважды подала навылет при 5 двойных.

Для Халеп этот титул стал 16-м в карьере. Отметим, что позднее Симона сыграет в финале парного разряда вместе со своей соотечественницей Ириной Бегу.