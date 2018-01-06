Федерер и Бенчич завоевали Кубок Хопмана — 2018

Швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич одержали победу в финале Кубка Хопмана — 2018. Судьба этого выставочного турнира решилась в миксте, где Бенчич и Федерер обыграли Анжелику Кербер и Александра Зверева со счётом 4:3 (5:3), 4:2. В одиночных матчах Федерер победил Зверева, а Кербер — Бенчич.



Парный матч продолжался 40 минут. За всю игру был сделан один брейк, при счёте 2:2 во второй партии.

Федерер второй раз в карьере завоевал Кубок Хопмана, причём в первый раз он победил здесь 17 лет назад, в 2001 году, когда выступал вместе с Мартиной Хингис. Ранее рекорд по количеству лет между победами принадлежал испанке Аранче Санчес-Викарио, выигрывавшей Кубок Хопмана в 1990 и 2002 году.