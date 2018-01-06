Текстовая онлайн-трансляция финала Рублёв — Монфис в Дохе

Россиянин Андрей Рублёв в финале турнира в Дохе сыграет с французом Гаэлем Монфисом (WC). Поединок начнётся в 18:00 по московскому времени. Ранее 20-летний москвич и 31-летний парижанин между собой не встречались. На данный момент Андрей занимает 39-е место в рейтинге АТР, а Гаэль — 46-е.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На пути к решающему матчу Рублёв последовательно переиграл Седрика-Марселя Штебе, Фернандо Вердаско, Борну Чорича и Гидо Пелью. Монфис победил Паоло Лоренци, Яна-Леннарда Штруффа и Петера Гоёвчика, а его оппонент по полуфиналу Доминик Тим на матч не вышел.