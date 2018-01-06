Симон завоевал первый титул за 3 года, победив Андерсона в финале турнира в Пуне

Француз Жиль Симон стал чемпионом турнира категории ATP 250 в Пуне (Индия), обыграв в финале южноафриканца Кевина Андерсона (2) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.



Поединок продолжался 1 час 38 минут. Симон один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Андерсона 15 эйсов, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из пяти.



Для 33-летнего Симона это 13-й одиночный титул ATP в карьере и первый после Марселя — 2015. Андерсон за свою карьеру завоевал три титула в одиночном разряде.