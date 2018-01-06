Бертенс и Схурс выиграли турнир в Брисбене в паре

Голландки Кики Бертенс и Деми Схурс в финале парного разряда турнира в Брисбене переиграли испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес и словенку Андреа Клепач (4) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 16 минут. Победительницы сделали четыре брейка и проиграли один гейм на своей подаче.

Для 26-летней Бертенс этот титул стал 10-м в карьере на соревнованиях WТА, а 24-летняя Схурс завоевала свой четвёртый трофей. На данный момент Кики является 19-й ракеткой мира в паре, а Деми располагается на 44-й позиции в парном рейтинге WТА.