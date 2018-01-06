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Монфис в двух партиях победил Рублёва и впервые завоевал титул в Дохе

Теннис

Француз Гаэль Монфис впервые в карьере победил на турнире в Дохе (Катар), обыграв в финале россиянина Андрея Рублёва в двух партиях — 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Монфис выполнил 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Рублёва 7 подач навылет, 3 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта. Оба шанса на обратный брейк у Андрея были при счёте 1:3 во втором сете.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Монфиса это был четвёртый финал в Дохе. Андрей впервые выступал в решающем матче этого турнира.

Доха 2018. Финал
06 января 2018 года, суббота. 18:15 МСК
Гаэль
Монфис
Андрей
Рублёв
6:2 6:3
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