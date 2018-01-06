Свитолина: никаких особых ожиданий перед этой неделей у меня не было

Украинка Элина Свитолина, завоевавшая титул на турнире WTA Premier в Брисбене (Австралия), оценила свою игру и результаты работы в межсезонье.



«Здорово начать год с завоевания трофея после очень тяжёлого межсезонья. Я работала не только над подачей, но и над многими другими компонентами. Чтобы быть хорошим и стабильным игроком, необходимо тренировать все элементы игры и быть уверенной в них. Конечно, подача — один из них, ведь с её помощью можно получать лёгкие очки.



Очень важно применять то, над чем я работала в межсезонье, в игре. И это мне удавалось. Я прибавляла от матча к матчу, играла всё лучше и очень хорошо подавала.



Честно говоря, никаких особых ожиданий перед этой неделей у меня не было. Уже в первом круге у меня была непростая соперница — Карла Суарес-Наварро, и в целом сетка была тяжёлой. Если мне удастся сохранить хороший уровень игры, то на Australian Open я смогу выступить хорошо. На меня не давят никакие ожидания в преддверии этого турнира. Я на правильном пути, вижу, что всё работает так, как должно. Будем продолжать в том же духе», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.