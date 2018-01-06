Саснович: я провела в Брисбене слишком много матчей и устала

Белоруска Александра Саснович, начавшая выступление на турнире в Брисбене (Австралия) с квалификации и добравшаяся до финала, прокомментировала свою игру в решающем матче, где она взяла всего три гейма у украинки Элины Свитолиной.



«Я хочу извиниться за мою сегодняшнюю игру. Элина великолепно провела эту неделю. Она играла лучше, чем я, и заслужила победу. Впрочем, для меня это тоже был хороший турнир.



Я старалась не думать об усталости слишком много и хотела просто расслабиться. Конечно, я провела здесь много матчей и мой организм устал, но я старалась не вспоминать об этом во время игры», — приводит слова Саснович официальный сайт WTA.