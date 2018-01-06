Халеп сделала победный дубль в Шэньчжене, завоевав первый титул в парном разряде

Румынки Симона Халеп и Ирина Бегу стали чемпионками турнира в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде. Таким образом, Халеп, ранее выигравшая соревнования в одиночном разряде, сделала дубль. Интересно, что в обоих финалах ей противостояла чешка Катержина Синякова, которая впаре играла вместе со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой. Румынский дуэт одержал волевую победу со счётом 1:6, 6:1, [10:8].



Матч продолжался 1 час 5 минут. Халеп и Бегу выполнили 2 эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету чешек, получивших первый номер посева, 2 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Это первый титул Симоны в парном разряде. Бегу завоевала седьмой титул WTA в парном теннисе.