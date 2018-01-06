Монфис: не ждал победы на первом турнире после возвращения, но очень ей рад

Француз Гаэль Монфис, ставший чемпионом турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар) после победы в финале над россиянином Андреем Рублёвым, поделился эмоциями после этого успеха.



«Я очень счастлив. Мне сильно нравится этот турнир, я каждый год с удовольствием приезжаю сюда, и вот наконец я завоевал здесь титул. Я просто очень рад и горд.



Я ждал, когда наберу форму. В 2016 году я был в отличном состоянии, едва ли не лучшем в карьере. Тогда мне удался отличный сезон с финишем на шестой строчке. В 2017-м, однако, я не смог играть на том же уровне. В итоге взял длинную паузу, нацеливаясь на возвращение формы в нынешнем сезоне. Не могу сказать, что ожидал победы на первом же турнире, но я более чем счастлив, оттого что добился этого», — приводит слова Монфиса официальный сайт ATP.



Для Гаэля это был первый официальный турнир после US Open — 2017.