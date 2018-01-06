Рублёв: хочу верить, что это не был всплеск формы на одну неделю

Россиянин Андрей Рублёв, проигравший французу Гаэлю Монфису в финале турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), объяснил причины своего поражения.



«Сегодня я был совершенно вымотанным физически. Видно, что в моих ударах не было такой силы, как в предыдущих матчах. Я делал много ошибок, часто выбирал неверное продолжение розыгрыша. Кроме того, я медленно передвигался по корту. Почти каждый раз, когда ему удавалось загнать меня в один угол корта, розыгрыш на этом завершался. Даже если мне удавалось вытащить ещё один удар, он добивал меня следующим.



Конечно, я разочарован. Проигрывать всегда тяжело, особенно в финале. После поражения в финале восстанавливаться, может быть, даже сложнее, чем после проигрыша в полуфинале или первых кругах. Тем не менее для меня это была отличная неделя. Я не ожидал, что на самом старте сезона дойду до финала. Конечно, я рад такому результату. Надеюсь, что смогу провести этот сезон без серьёзных перепадов. Хочу верить, что это не был всплеск формы на одну неделю», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.