Халеп стала первым лидером рейтинга с июля 2016 года, завоевавшим титул WTA

Румынка Симона Халеп, победив на турнире категории WTA International в Шэньчжэне (Китай), стала первой теннисисткой за полтора года, завоевавшей трофей в одиночном разряде в ранге лидера мирового рейтинг-листа. Как ни странно, такого не происходило с июля 2016 года, когда американка Серена Уильямс стала чемпионкой Уимблдона. Australian Open — 2017 Серена выиграла, будучи второй ракеткой мира, а перехватившая лидерство немка Анжелика Кербер так и не завоевала ни одного титула после завоевания первой строчки.



Помимо Кербер и Серены Уильямс лидерами рейтинг-листа за это время побывали также чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса.