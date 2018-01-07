Кирьос: не раз встречался с топ-игроками, так что с Димитровым был рядовой матч

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале турнира в Брисбене со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

«Григор провёл отличную концовку прошлого сезона. Он прекрасно себя чувствует. Эта победа добавит мне уверенности в себе. Но я уже не раз встречался с топ-игроками, так что для меня это было просто рядовой матч. Я не могу тратить слишком много сил на один поединок. Он отлично провёл первый сет, но я играл довольно свободно, переломил ход матча и в дальнейшем контролировал его», — приводит слова Кирьоса пресс-служба турнира.