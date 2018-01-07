Халеп: финал получился трудным. Думаю, мы провели отличный матч

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп, одержавшая победу на турнире категории WTA International в Шэньчжэне (Китай), прокомментировала победу над чешкой Катержиной Синяковой в финале, который из-за дождя был проведён под крышей, в зале.



«Это была отличная неделя, я здорово играла на протяжении всего турнира. Финал получился трудным, она тоже показала очень хороший теннис. Думаю, мы провели отличный матч. Я пробовала разные варианты ведения игры и добилась победы. По ходу поединка я немного нервничала, но пыталась настроить себя на то, чтобы наслаждаться моментом, даже несмотря на перенос матча в зал. Было нелегко, но я сделала свою работу и очень рада, что сумела начать год с завоевания титула», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.