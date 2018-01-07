Медведев сыграет с Кольшрайбером, а Донской — с Маннарино в Сиднее

В Сиднее состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке мужского турнира, который пройдёт с 7 по 13 января. Россиянин Даниил Медведев (Q) в первом круге сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером (6), а стартовым соперником Евгения Донского (Q) станет француз Адриан Маннарино (5). Оба поединка запланированы на понедельник, 8 января.

Напомним, что Медведев в финале квалификации победил чеха Вацлава Шафранека, а Донской вышел в основную сетку после отказа Теймураза Габашвили от продолжения борьбы из-за травмы.