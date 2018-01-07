Кудрявцева уступила Никулеску в финале квалификации турнира в Хобарте

Россиянка Алла Кудрявцева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Хобарте. В финале квалификации 30-летняя москвичка, занимающая 355-е место в рейтинге WТА, уступила румынке Монике Никулеску (4) со счётом 0:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Алла сделала 1 эйс, 4 двойные ошибки, 1 брейк и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Помимо Никулеску право выступить в основной сетке благодаря успеху в квалификации завоевали британка Хитер Уотсон, бельгийки Кирстен Флипкенс и Элисон ван Эйтванк, сербка Нина Стоянович и японка Куруми Нара.